T.C.BODRUM 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İ L A N

T.C.

BODRUM 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/2 Esas

DAHİLİ DAVALI: SERKAN ILGIN (T.C 20960528024)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dahili davalı dilekçesi ile miras bırakan Zeki ILGIN'ın mirasçılarından birisi olan dahili davalı Serkan ILGIN'a mahkememizce davacı tarafça bildirilen iki adrese de duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup anca çıkarılan tebligatların bila tebliğ döndükleri anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve dahili davalı dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Muris vefat etmeden önce Bodrum 2. Noterliğinin 08.05.2017 tarih 3313 yevmiye nolu vasiyetnamesini düzenlediğini ve terekenin hepsini davalı Mutlu ILGIN'a bıraktığını, işbu vasiyetname Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/57 E. - 2020/88 K. Sayılı dosyası ile açıldığını ve kesinleştirildiğini, davalı mirasçı Mutlu Ilgın tarafından ise Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/749 E. Sayılı dosyası ile vasiyetnamenin açılıp okunduğunu ve yasal sürede iptaline ilişkin dava açılmadığını ileri sürerek vasiyetnamenin tenfizi davası açıldığını ve tapuya bildirilmesi talep edildiğini, yargılama sırasında mirasçılardan Serdar Ilgın ve sergen Ilgın tarafından mirasın reddedildiği ve Sergen Ilgın'ın miras payının alt soyu olan Barlas Ege Ilgın'a intikal ettiği bu nedenle vasiyetin usulüne göre açılıp okunmadığı anlaşıldığını ve müvekkil Barlas Ege Ilgın davaya dahil edildiğini, müvekkil i mirastaki saklı payının ihlal edildiğini bu surette öğrendiğini, usulüne uygun olarak açılmayan vasiyetnamenin öncelikle usulünce açılıp, müvekkiline okunması gerektiğini, bu işlemin tamamlanması hususunun müvekkili tarafından açılan işbu iptal ve tenkis davasında bekletici mesele yapılmasını, vasiyetnamenin iptalini, bu mümkün olmazsa saklı payı aşan miktarın tenkisi taleplerinin kabulü ile saklı paya tecavüz edilen kısmın iptali veya bedelinin faiziyle birlikte müvekkiline ödenmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, dava sonuna kadar murisin terekesi hakkında teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini, müteveffaya ait olan Muğla İli Bodrum İlçesi Geriş Mah. Köy İçi Mevkii 179 ada 1 parsel ve tespit edilecek başkaca gayrimenkul bulunması halinde ibaresinin bulunmasına karar verilmesini talep ve dava konusu etmiştir.