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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen 11 haneli kimlik numarası her kişiye özeldir ve gündelik yaşamda bir çok işlemde lazım olur. Hastaneden okula, okuldan resmi iş ve evraklar için birçok alanda T.C. kimlik numarasız işlem yapılmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş kayıtları elektronik ortamda MERNİS projesi ile tutulur. Her vatandaşa verile 11 haneli numara ve kişiler sayısal olarak veri tabanına kaydedilmiştir.
T.C. KİMLİK NO NE İŞE YARAR?
T.C kimlik numarası günlük yaşamda birçok işi kolaylaştırır. Aynı isme ait birçok kişi bulunmaktadır. T.C. kimlik numarası sayesinde bu karışıklık ortadan kalkar.
Resmi işlerde kimlik tespitinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar ve işleri hızlandırır.
Devlet dairelerinde vatandaşlık numarası sayesinde işlemler hızlanır ve kolaylaşır.
T.C KİMLİK NO NASIL SORGULANIR?
T.C. Kimlik No / Vatandaşlık Kimlik No sorgulamak için, (https://tckimlik.nvi.gov.tr/Modul/NufusaKayitYeriSorguModulTCKimlikNo) bağlantı linkine tıklayın. Açılan "T.C. Kimlik No Sorgulama Ekranı"ndaki tüm alanları eksiksiz doldurun. İlk olarak nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve ilçeyi seçin. Daha sonra diğer alanları kendinize göre doldurun. Ardından "doğrulama" butonuna basın.
T.C. KİMLİK NO NASIL DOĞRULANIR?
İlk olarak http://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresine girin. Online sorgulamalar kısmından T.C. Kimlik No Doğrulama bölümüne girin. Sizden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde doldurduktan sonra T.C. kimlik numarasının doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
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