TBMM tatile girdi

TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifinin görüşülerek kabul edilmesinin ardından çalışmalarına ara verdi.

TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 15 Şubat tarihinde yeniden başlayacak.