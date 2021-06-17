AK Parti Kars Milletvekili de olan Kılıç, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Kurban Bayramı öncesinde ciddi tedbirler alacağını söyledi.
Kurbanlık hayvan sayısının yeterli olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bu yıl da geçen yıl gibi kurban ihtiyacı için yurt dışından herhangi bir ihtiyaca gerek kalmayacak. Yani kurbanda ithalata ihtiyacımız yok. Türkiye'de yılda 650-700 bin büyükbaş, 2,5-3 milyon civarında da küçükbaş hayvan kurban edilir." dedi.
Kılıç, enflasyona bağlı olarak kurbanlık fiyatlarında artış olabileceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de kurbanlık için eldeki hayvan sayımız talebin çok üzerinde. Kurban edilmeye hazır 5 milyona yakın küçükbaş, en az 1,5 milyon da büyükbaş hayvan varlığımız var. Pazarlara baktım, kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 20 artış var. Bu fiyat artışı normaldir, geçen yıl Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 21'lerdeydi. Dolayısıyla enflasyonla baktığımız zaman kurbanlık fiyatlarının yüzde 20-25 oranında yükselmesi normal."
Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin sıkı olacağını ve kurban sevkiyatı yapacak besicilerin kuralları yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:
"Sevk edilecek kurbanlıkların hayvan kayıt sistemine kayıtlı, pasaportları, yol kontrol belgeleri ve aşıları olacak. Kurbanlıkların aşıları 21 gün önceden yapılmış olacak, bu çok önemli, bazı besiciler hayvanlarını aşılatıyor, 2-3 gün sonra yola çıkartıyor, genellikle problemler burada çıkıyor. Tabi yollarda sürekli kontroller var ama Kurban Bayramı'nda da ilaveten ek tedbirler var, o zaman da bir tedbir noktasına takılıyor ve sıkıntılar yaşıyorlar. Biz de bu duruma üzülüyoruz. Bu tedbirlerin amacı hastalığı başka bölgelere taşımamak, hayvancılıkta sıkı tedbirlerinin alınması son derece önemli."
Kılıç, Türkiye'de hayvancılığın merkezlerinden olan Kars'tan ülkenin birçok noktasına kurbanlıkların gönderildiğini belirterek, "Kars'tan bu yıl 35 bin büyükbaş hayvan 10-15 bin küçükbaş hayvan kurban edilmek üzere başka illere götürülecek. Üreticilerimiz, besicilerimiz bu tedbirleri dikkate alırlarsa, aşı takvimine uyarlarsa, belgelerini düzgün hazırlattırırlarsa hiç bir sıkıntı çekmeden gidebilecekleri yerlere gidecekler." ifadesini kullandı.
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