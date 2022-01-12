TBMM'deki partilerden ortak Kazakistan açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler tarafından kabul ortak Kazakistan açıklaması yayınlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NORMALE DÖNMEYE BAŞLAMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Kardeş Kazakistan’da son günlerde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz. Kazakistan’ın istikrar ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz.

"KAMU DÜZENİNİ BOZAN ŞİDDET EYLEMLERİNİ KINIYORUZ"

Olaylarda vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz.

"KAZAKİSTAN'IN SERGLEDİĞİ DAYANIŞMA UNUTULMAYACAKTIR"

Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz. Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır.

"TÜRKİYE KAZAKİSTAN'A HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYİ SÜRDÜRECEKTİR"

Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan’ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan’ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir.