05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız'dan koronavirüs açıklaması - TBMM
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız'ın muhabirle konuşması- TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız'ın açıklaması
TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız'dan koronavirüs açıklaması:- "Kovid-19, Mart ayının 15'inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner diye düşünüyorum"- "Kolay bulaşıyor ancak kolay tedbir alınıyor. Maske takarsanız, ellerinizi 20 saniye yıkarsanız virüsten korunmuş oluyorsunuz" TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Kovid-19, Mart ayının 15'inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner diye düşünüyorum." dedi.Yediyıldız, AA muhabirine, Çin'de ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kovid-19'un, Influenza virüs türlerinden olduğunu, hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaştığını söyleyen Yediyıldız, kendini çabuk yenileyen ancak dayanıklılığını çabuk kaybeden virüsün, pandemi şeklinde Çin'de ortaya çıktığını hatırlattı.ABD, Güney Kore, Japonya, İran ve İtalya gibi birçok ülkede görülen virüse Türkiye'de henüz rastlanmadığını anımsatan Yediyıldız, kış virüsü olan Kovid-19'un, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında kendini gösteren, havalar ısınınca kaybolan, sıcağa çok dayanıksız bir virüs olduğuna dikkati çekti.Sağlık Bakanlığı ve diğer birimlerin, virüsün Türkiye'ye gelmemesi için erken davranarak güçlü tedbirler aldığını belirten Yediyıldız, "Kovid-19, Mart ayının 15'inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner diye düşünüyorum. Türkiye veya dünyanın başka yerlerinde virüsün gündemden kalkacağı görünüyor. Bundan sonra inşallah tekrar ortaya çıkmaz." dedi.Yediyıldız, virüsün, göz ile ağız ve burundan solunumla bulaştığını söyleyerek, "Kolay bulaşıyor ancak kolay tedbir alınıyor. Maske takarsanız, ellerinizi 20 saniye yıkarsanız virüsten korunmuş oluyorsunuz. Bu kadar basit korunması var." diye konuştu.Virüsten korunmak amacıyla TBMM'de birçok noktaya sıvı el dezenfektanları koyulduğuna değinen Yediyıldız, "Bunlar daha önce koyulsaydı daha iyi olurdu ancak koronavirüs nedeniyle koyulmuş oldu, iyi oldu." ifadelerini kullandı.Virüsün gençlerde, çocuklarda görülmediğini; daha çok yaşlılarda, hastalıkları olanlarda ortaya çıktığını ve ölümle neticelendiğini kaydeden Yediyıldız, "Bu tür salgınlarda dışarı çıkmamak, maskeyle gezmek, elleri iyi yıkamak gibi tedbirler alınabilir. Virüsün hastalık yaptığı kişiler daha çok vücut direnci düşük olanlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'dut pekmezi yiyin' diyor. Dut pekmezi yersek hiçbir şey olmaz." değerlendirmesini yaptı.
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