TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu

Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyüzgül'ü ziyaret etti.
Cevdet Yılmaz, ziyarette dün açıklanan büyüme rakamlarına değinerek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüyerek yüksek bir performans sergilediğini söyledi.
Türkiye'nin salgın sonrası dünyanın yükselen ekonomileri arasında yer aldığını belirten Yılmaz, "Şanlıurfa da Türkiye içinde gerçekten çok güçlü bir lokomotif ilimiz, inşallah önümüzdeki süreçte bunun etkilerini istihdamda, refahta hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.
AK Parti'li belediyelerin hayatın her alanında birbirinden güzel çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:
"Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bazıları laf üstüne laf koyar, ama biz o anlayışta değiliz. Bizim partimiz, bizim anlayışımız taş üstüne taş koyma anlayışıdır. Bazen çalışmaktan yaptığımız çalışmaları anlatamıyoruz. Başkaları iş, güç yapmadıkları için daha çok konuşuyorlar, daha çok bir takım konuları dile getiriyorlar. Biz vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz, Türkiye'yi daha demokratik, demokrasi standartları daha yüksek, kalkınma standartları daha yüksek bir ülke haline getirmeye devam edeceğiz. Bunun için de Şanlıurfa'yı ve bölgeyi geliştirmeye devam edeceğiz. GAP'ın lokomotif ili Şanlıurfa. GAP'a hükümetlerimiz döneminde büyük yatırımlar yapıldı. Önümüzdeki dönemde de inşallah yeni bir heyecanla, dünyanın da yeni ihtiyaçlarını dikkate alarak, bu projemizi yenileyerek, yolumuza devam edeceğiz inşallah."
Beyazgül de ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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