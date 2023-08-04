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        Haberler Gündem TBMM olağanüstü toplantısı ne zaman, saat kaçta? Meclis gündemi nedir, neden olağanüstü toplanıyor?

        TBMM olağanüstü toplanıyor! Meclis gündemi nedir, ne zaman toplanacak?

        15 Temmuz'da tatile giren Meclis, CHP Grubu tarafından yapılan çağrı ile olağanüstü toplanacak. Alınan kararın ardından Meclis gündemi araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda gözler "Meclis ne zaman olağanüstü toplanıyor?" sorusuna çevrildi. İşte, TBMM olağanüstü toplantısı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:35
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        • 1

          Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş parlamentoyu toplantıya çağırdı. Yaşanan gelişmelerle beraber TBMM olağanüstü toplantı tarihi ve hangi gündemle toplanacağı merak konusu oldu. İşte, Meclis olağanüstü toplantısı ile ilgili ayrıntılar...

        • 2

          TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu tarafından yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

        • 3

          TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI GÜNDEMİ

          CHP Grubu'nun dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

          "Anayasa'nın 93. ve TBMM İçtüzüğü 7. maddesi gereğince ekte yer alan genel görüşme önergesini görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve talep ederiz.

          Muğla ilimizin Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla orman kesim izninin dolmuş olduğu iddialarına ve yöre halkının tüm itirazlarına karşın ağaç kesimi işlemi gerçekleştirilmesi, bu işlemi protesto eden yurttaşlarımıza orantısız güç kullanılması toplumda infiale neden olmuştur.

        • 4

          Rant hırsıyla yapılan doğa katliamlarının süreklilik halini alması, yeşile ve çevreye düşman bir yönetim anlayışının egemen kılınması, Anayasa'nın 56. maddesinde yer alan, "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" ve 169. maddesinde yer alan, "Ormanlara zarar verilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez" hükümlerinin hilafına davranılmış olması nedeniyle sadece günümüzü değil gelecek kuşakları da etkileyecek bu katliamların Meclisimizde ele alınması, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır."

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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