Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."