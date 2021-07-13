TBMM'nin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı belli oldu

TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop katılacak.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, saat 12.00'de Meclis yerleşkesi içindeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde anma töreni ile başlayacak. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Şentop katılımcılara hitap edecek.
Program kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi, Meclis bahçesinde bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilecek.
Şeref Holünde saat 14.00'te gerçekleştirilecek "5. Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz Sergisi" ve film gösterimi kapsamında, 15 Temmuz gecesi TBMM'de görev yapan basın mensuplarına günün anısına hediye takdimi yapılacak.
Meclis'teki Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı saat 15.00'te Tören Salonu'nda "5. Yılında 15 Temmuz" paneliyle devam edecek. Meclis Başkanı Şentop ile Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar panelin açılış konuşmasını yapacak.
- Meclis'te demokrasi nöbeti
Anma etkinlikleri kapsamında TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde Gençlik ve Spor Bakanlığınca saat 22.30'da demokrasi nöbeti programı gerçekleştirilecek. Gençler, burada gece boyunca demokrasi nöbeti tutacak.
TRT tarafından hazırlanan 15 Temmuz belgeselinin gösteriminin gerçekleştirileceği programda, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edildiği saat 02.16'da kırmızı ve beyaz renkli balonlar uçurulacak. Demokrasi nöbetçileri, Meclis'te 15 Temmuz gecesi saat 02.32'de bombalanan alana çelenk bırakacak. Ayrıca, 30 kişiyle Kur'an-ı Kerim'in hatmi yapılacak ve hatim duası okunacak.
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