HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı öncesinde Meclis'te temizlik, tadilat ve bakım işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda TBMM içerisinde ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarda periyodik bakım işlemleri tamamlandı. Yıprandığı tespit edilen alanlarda boya ve tadilat işlemlerinin yanı sıra TBMM içi yollar da yenilendi. Diğer taraftan açılış töreni öncesinde genel kurul salonu, şeref holü, kulis koridorları, Atatürk Anıtı, 15 Temmuz Anıtı, koridorlar ve camlar detaylı bir şekilde temizlendi.