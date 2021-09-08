TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Kocaeli'de incelemelerde bulundu

Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğüne bağlı Kullar İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Heyete, burada yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililer tarafından sunum yapıldı.
Daha sonra İSU SCADA Kontrol Merkezi'ne geçen komisyon üyeleri, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Buradan Büyükşehir Belediyesinin deniz uçağı park alanına giden heyet, uçakla İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin doğusunu havadan inceledi.
- "Marmara'mız için yapılacak hiçbir şey yetmez"
Komisyon Başkanı Demir, gazetecilere, dün İstanbul ve Tekirdağ'da incelemelerde bulunduklarını anımsatarak, Büyükada yakınlarında yaptıkları dalışta müsilajı gözlemlediklerini söyledi.
Bölgenin körfez olması dolayısıyla Kocaeli'nin kendileri açısından önemli olduğunu ifade eden Demir, Marmara Denizi'nin yapısı gereği hidrodinamiğinde sıkıntı bulunduğunu kaydetti.
Demir, deniz suyunun çabuk değişmediğini, körfez bölgelerinde suyun kalıcılığının daha fazla olduğunu dile getirerek, denizin kendi kendisini yenilemesi açısından uzun zamana ihtiyacının bulunduğunu anlattı.
İleri biyolojik arıtmanın önemine dikkati çeken Demir, "Böylesi bölgelerde atık suyun mümkünse hiç denize verilmemesi gerekiyor ama illa denize deşarj edilecekse ileri biyolojik arıtmadan geçirildikten sonra denize verilmesi gerekiyor. Kocaeli ve Körfez, bu işe erken başlamış. Ciddi bir başarı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Marmara'mız için yapılacak hiçbir şey yetmez aslında ve bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
- "Marmara Denizi'nde müsilajın ortaya çıkmasının 3 nedeni var"
Demir, Kocaeli'den sonra Yalova, Bursa ve Çanakkale'yi ziyaret edeceklerini aktararak, komisyon olarak Marmara Denizi'nde müsilaj görülmesinin nedenleri üzerinde çalıştıklarını hatırlattı.
Marmara Denizi'nde müsilajın ortaya çıkmasının 3 nedeninin bulunduğunu vurgulayan Demir, şöyle devam etti:
"Biri, küresel ısınma nedeniyle Marmara'daki ısınma, ikincisi Marmara'nın jeolojik yapısı gereği hidrodinamiğinin sıkıntılı olması, suyunun durgun olması, üçüncüsü de insan kaynaklı kirleticilerin olması. Bu kirleticilere baktığımızda da birinci derecede evsel atıklar, kentsel atıklar, onun dışında endüstriyel ve sanayi atıkları. Arkasından da Ergene ve Susurluk havzalarında da kötü tarım uygulamaları neticesinde şu veya bu şekilde alıcı ortam olan Marmara'ya kirliliğin ulaşması. Bu da ciddi bir kirlilik."
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gemi balast ya da sintine suyunun denize verilmemesi için iyi bir sistem oluşturduğunu kaydeden Demir, komisyon üyelerinin bunu da gözlemleyeceğini aktardı.
Heyete, incelemeleri sırasında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.
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