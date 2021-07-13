TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Seyfe Gölü'nde kuraklığın etkisini inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kuraklığın etkisiyle yaz aylarında tamamen kuruyan gölde yaşanan sorunlarla ilgili heyete bilgi verdi.
Seyfe Gölü'ne üç kaynaktan su girişi olmasına rağmen 2000'li yıllardan itibaren kuraklıkla akarsuların kuruduğunu belirten Akın, son zamanlarda göle doğrudan su girişinin olmadığını söyledi.
Gölün sadece yağmur ve kar sularıyla beslendiğini vurgulayan Akın, "Kış aylarında yağan yağmur ve kar ile haziran ayına kadar gölde su oluyor. Göl suyu geçirmeyen bir toprak yapısına sahip ancak buharlaşmanın etkisiyle yaz aylarında bitiyor." dedi.
Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu da Seyfe Gölü'nün binlerce göçmen kuşuna ev sahipliği yapan önemli bir sulak alan olduğunu dile getirdi.
Üyelerle göldeki kuraklığın etkisini tespit etmek için geldiklerini aktaran Eroğlu, "Komisyon milletvekillerimizle ve değişik kurumlardan arkadaşlarımızla buradayız. Göl son yıllarda kuraklıkla beraber kurumaya yüz tuttu. Bu sene gerçekten çok kurak geçiyor. Yağışlar çok azaldı. Bakanlığım döneminde buraya Seyfe Gölü Ekoloji Projesi yapmıştık. Suyu dengelemek için bazı kapakları kapatmıştık. Bu sene maalesef gölde sıkıntı var. " dedi
- "Burayı kurtarmaya kararlıyız, kurtarırız"
Burayı kurtarmaya kararlı olduklarını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:
"İncelemelerimize Seyfe Gölü'nden başladık, Buradan Sultan Sazlığı'na gideceğiz. İnşallah burayı nasıl kurtarabiliriz, buna bakacağız. Zaten DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışıyor. İnşallah el birliğiyle komisyondaki arkadaşlarla ne yapabiliriz ona bakacağız. Raporumuzu yazacağız ve takip edeceğiz. Bakanlıklara da yazı yazacağız. Bizim komisyonumuzun vazifesi bunlarla ilgili kararlar almak, bakanlıklara, ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek ve bunu takip etmek. Burayı kurtarmaya kararlıyız, kurtarırız. Sultan Sazlığı nasıl kurtulmuşsa burayı da kurtaracağız."
- Çözüm önerileri
Eroğlu, çözüm önerileriyle ilgili bilgi vererek, "Birincisi Mucur'un içme suyunun çok hızlı şekilde diğer kaynaklardan karşılanması lazım. Bunun için su alınan bu kuyuları iptal edelim ve bir takvim oluşturalım. İkincisi suyu en fazla kullanan TİGEM burada kuru tarım yapsın. Üçüncüsü, buradaki kaçak kuyuların yeniden denetlenmesi lazım. Dördüncü husus Tarım ve Orman Bakanlığının burada mutlaka teşvikleri kuru tarıma yönlendirmesi lazım. Kuru tarımla ziraat yapmak mümkün." diye konuştu.
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu üyeleri, bölgede yaşayan vatandaşlardan da sorunlarla ilgili bilgi aldı.
Eroğlu, incelemenin ardından tüm katılımcılardan Seyfe Gölü'nün kurtarılması için çalışma sözü aldı.
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