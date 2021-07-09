TBMM kararları Resmi Gazete'de

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dilekçe Komisyonunun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine Genel Kurul'un 7 Temmuz'daki 100'üncü Birleşiminde karar verildi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.