        TBMM kararları Resmi Gazete'de

        TBMM kararları Resmi Gazete'de

        Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin kabul edilmesine dair TBMM Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 02:04 Güncelleme: 23.10.2025 - 02:04
        TBMM kararları Resmi Gazete'de
        Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararlarında, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılması ile Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

        İki tezkere de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

