Karaismailoğlu: "İnsanımızın refahı bütünsel kalkınmayla tesis edilebilir"

AA

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri ele alınacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor.