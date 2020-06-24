TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu sığınmacı geçişlerini görüştü

Alt Komisyon, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.
Uslu, Türkiye'nin, İdlib'de ortaya çıkan yeni göç dalgası nedeniyle 28 Şubat'ta, sığınmacıların ülkeyi terk etme hakkını engellememe yönünde karar aldığını belirtti.
İdlib'de milyonlarca insanın canını kurtarmak için Türkiye sınırına akın ettiğini, Türkiye'nin de bu göç dalgasının ortaya çıkardığı baskıyla böyle bir karar aldığını ifade eden Uslu, aynı dönemde, sığınmacıların Yunanistan sınırına hareketleri ve sonrasında yaşananları yerinde incelemek üzere komisyon olarak sınıra gittiklerini anımsattı.
Komisyonun sınırda yaptığı gözlemlere ilişkin taslak bir rapor hazırladığını bildiren Uslu, şunları söyledi:
"Sınır bölgesine yaptığımız ziyaretin ardından pandemi süreci yaşandı. Biz Türkiye-Yunanistan Sınır Bölgesindeki Sığınmacı Geçişlerinin Yerinde İncelenmesine İlişkin Taslak Raporu tamamlamak, üst komisyonda ilgili kamu kurumlarını da çağırarak nihai bir rapor hazırlamak istiyoruz.
Diğer ülkeler sığınmacıların girişini engellerken, biz çıkışı kapattık. Türkiye göç dalgasının oluşturduğu baskı nedeniyle sığınmacılara kapıları açma kararı aldıktan sonra 150 bin sığınmacı ülkeyi terk ederek, Avrupa'ya gitti. Biz ziyaretimizde yaklaşık 5 bin sığınmacının Yunanistan'a geçmek üzere kapıda beklediğini gördük. Yunanistan tarafından sığınmacılara karşı insani olmayan bir tutum söz konusuydu. Sadece gaz bombaları değil, sığınmacılara gerçek mermi de atıldı. Üç sığınmacı hayatını kaybetti. Bir sığınmacının da Yunanistan'a geçtikten sonra gerçek mermiyle hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu kişinin arkadaşlarıyla da görüştük.
Herkesin kendi ülkesinden ayrılma ve sığınma hakkı var. Bu uluslararası bir hak. İnsan bir ülkeye sığınmak istiyorsa talebi alınır, eğer şartları taşımıyorsa iade edilir. Yunanistan talebi bile dinlemeden sığınmacıları gönderdi."
Uslu, sığınmacı sorununun tüm ülkelerin üzerine düşeni yapmasıyla çözülebileceğini vurgulayarak "Sığınmacılar sorunun kaynağı değil, mağdurudur. Türkiye sığınmacılar konusunda son derece insani davrandı. Milletimiz ilk günden itibaren sığınmacılara kucak açtı." dedi.
- "İktidarı savunma raporu gibi"
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Türkiye'nin sığınmacıları Avrupa ülkelerine karşı bir koz olarak kullandığını, sığınmacıların kurban edildiğini öne sürdü.
Taslak raporu da eleştiren Gergerlioğlu, "Bu rapor, iktidarı savunma raporu gibi. Siyasi ifadeler bu rapora giremez. Bu bir insan hakları raporu; iktidarı savunma, politikalarını aklama raporu değil." dedi.
MHP Eskişehir Milletvekili Metin Sazak da Türk milletinin mültecilere insani şartların sağlanması için elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Sazak, raporu olumlu karşıladığını dile getirdi.
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise Türkiye'nin göçmen politikasının yanlış olduğunu öne sürerek "Bize sığınanlarla ekmeğimizi paylaşırız ama ülkemizi paylaşamayız. Biz göçmenleri Avrupa'ya saldık, 'para vermezseniz şunu yaparız' dedik. Biz onları kapıya gönderdik. Yüzlerce insan gitti ve sonuçta çok kötü şeyler oldu." diye konuştu.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da sığınmacılarla ilgili dikkatli konuşulması gerektiğini, aksi takdirde toplumda bu insanlara karşı tepki oluştuğunu ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!