CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.
İYİ Parti'nin, "gençlerin sorunları", HDP'nin "güvenlik güçleri", CHP'nin ise "yabancıların hanelere kaydı iddiaları" konularında verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri ele alındı.
Görüşmeler sonunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.
Bu arada, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, partisinin grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere kürsüdeki konuşması esnasında HDP'li bazı milletvekilleri, üzerinde "Milletvekilimize saldıranlar da emri verenler de suçludur" yazan dövizlerle Tiryaki'nin etrafında toplandı.
TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kürsü etrafında toplanan milletvekillerinin, uyarılara rağmen yerlerine geçmemesi üzerine birleşime ara verdi.
Akar, aranın ardından yaptığı açıklamada, TBMM İçtüzüğü'nün 65'inci maddesine göre Genel Kurulda söz kesmenin, şahsiyetle uğraşmanın ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmanın yasak olduğunu söyledi.
HDP'li Tiryaki'nin konuşması esnasında bazı milletvekillerinin kürsü etrafında toplanmasının Genel Kurulun çalışma düzenini bozduğunu, bu durumun İçtüzük'ün ilgili maddesi gereği kınama cezası verilmesini gerektirdiğini belirten Akar, "Genel Kurul çalışmalarının bundan sonra daha sağlıklı yürütülebilmesi için sözlü bir uyarı ile yetiniyorum. Bu tür davranışların devam etmesi durumunda İçtüzük'te yer alan disiplin hükümlerinin uygulanacağını bilgilerinize sunuyorum." diye konuştu.
Daha sonra, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
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