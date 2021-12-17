TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri tamamlandı

AA

TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın hükümetin ekonomi politikalarına itiraz ettiği için görevden alındığını ve yerine "hiçbir ekonomi eğitimi olmayan" Nureddin Nebati'nin getirildiğini öne sürdü.

Bakan Nebati'nin Plan ve Bütçe Komisyonu yerine Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev yaptığını ifade eden Özel, "Bugün, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinde ekonominin başında, geminin dümeninde kaptan ama kaptanlık belgesi yok, kaptan ama kaptanlık eğitimi yok, kaptan ama kaptanlık tecrübesi yok." diye konuştu.

Hükümetin kur, enflasyon ve işsizlik öngörüsünün tutmadığını, Orta Vadeli Program'ın tarumar olduğunu iddia eden Özel, "Piyasalara değil ama toplumun psikolojisine yön vermek için önce 'Çin modeli' diye bir cinlik ortaya atılıyor, daha sonra bunun yerli bir model olduğuna ilişkin söylemler evriltiliyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da bütçenin yüzde 40'ının, "Cumhuriyet tarihin en büyük kur krizi" nedeniyle henüz oylanmadan tükendiğini savundu.

Dervişoğlu, "Borç stokumuz kur dalgalanmaları sonucunda 4,8 trilyon lira artmış durumdadır. Olup bitenlerden ders çıkarılmıyor. Kayırmacılık ve liyakatsizlik devam ediyor. Merkez Bankası tarafından faiz indirimi açıklanmadan bir gün önce Sayın Bakan'ın kardeşinin, indirilecek faiz oranını kamuoyuyla paylaşması vahim bir durumdur. Bu, doğrudan doğruya bir suçtur. Kimler, hangi menfaati sağlamıştır? Savcılar harekete geçecek mi, merak ediyoruz." dedi.

Dervişoğlu, faizin indirilmesine rağmen döviz kurunun yükseldiğini, hükümetin halen gerçekleri görmediğini öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise "Büyük fotoğrafa bakıldığında 2002 yılında faiz harcamalarının bütçedeki payı yüzde 43 iken şimdi yüzde 13'e düşmüştür. 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe 11 milyar iken bugün 273 milyara çıktı. Sağlığa ayrılan kaynak 13 milyar iken bugün 304 milyara çıktı. Sosyal yardımlara ayrılan kaynak 2002 yılında 1,6 milyar iken bugün 104 milyar liraya çıkmıştır. Bu örnekler bile paranın nasıl yatırıma dönüştüğünün açıklamasıdır." ifadelerini kullandı.

"BİZ ÇİN, GÜNEY KORE DEĞİLİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7. maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Nebati, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in eleştirilerine ilişkin, "Özgür Özel Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir eczacı olmasına rağmen ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hiç görev almamasına rağmen ekonomi ile ilgili yaptığı muhteşem tespitlerden dolayı kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olduğunu dile getiren Bakan Nebati, maliye politikaları ve kamu maliyesi derslerini çok saygı duyduğu Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi Burhan Şenatalar'dan aldığını belirtti.

Şenatalar'ın öğrettikleriyle hareket ettiğini anlatan Nebati, "Bugün öne sürdüğümüz, 'Türkiye modeli' diye beğenmediğiniz modelin önemli ipuçlarını Burhan Hoca, şöyle elini açarak 'Kamu maliyesini anlayan ülkeyi iyi yönetir.' derdi. Ona layık olmaya çalışıyorum. Ersin Kalaycıoğlu'ndan siyaset bilimi dersi aldım, İlter Turan Hoca'dan aldım. Anayasa'yı Allah rahmet etsin Bakır Çağlar Bey'den aldım. Ali Ülkü Azrak Bey'den idare hukukunu, Sulhi Dönmezer Hoca'dan ceza hukukunu öğrendim. Muhteşem hocalarım vardı. Beni onlar yetiştirdiler. Sayın Özel'i hayal kırıklığına uğratmak istemezdim ama benim bir de kaptanlık belgem var." diye konuştu.

"Türk modeli dediğimiz şey, 19 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın ara ara ifade ettiği ama bizim tam zamanında bir şeyler söylediğimiz dönemdeyiz." diyen Nebati, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gayri safi milli hasılada kişi başına düşen gelir... Dünya 468 dolarla başlamış, 11 bin dolara gelmiş, Türkiye'de 40 kat artarak 283 dolardan 8 bin 500, 9 bin dolarlara gelmiş. Bir farkı ortaya koyuyoruz: Biz Çin değiliz, Güney Kore değiliz. Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 28 bin kilometreye çıkaran, otoyol uzunluğunu 1714 kilometreden 3 bin 532 kilometreye çıkaran, tünel uzunluğunu 50 kilometreden 631 kilometreye, köprü viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 710 kilometreye, hızlı tren ağını sıfırdan 1213 kilometreye, havalimanı sayısını 26'dan 56'ya, uçak sayısını 110'dan 552'ye, yurt dışı uçuş noktasını 60'tan 329'a, tersane sayısını 37'den 84'e, OSB sayısını 192'den 325'e, proje sayısını 62'den 750'ye, savunma sanayisinde dışa bağımlılık oranını yüzde 80'den yüzde 20'ye düşüren bir Türkiye, hastane yatak sayısını 164 binden 255 bine, nitelikli yatak sayısını 19 binden 162 bine çıkarmış bir Türkiye var.

Altyapısını bitirmiş, geleceğe ümitle bakan, güçlü bir başkanlık sistemi kuran, bu başkanlık sistemi üzerinde inşa edilmiş bütün imkanları ülke ile beraber seferber eden ve bu seferberliği de ayrım yapmaksızın müreffeh bir toplumun yaratılması için elinden gelen her türlü gayreti ortaya koyan müthiş bir kadro ile beraber yönetiyoruz. Bu şekilde de bundan sonra atacağımız adımlarla çok hızlı bir şekilde bir toparlanma olacağını hep beraber görmüş olacağız."

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Görüşmeleri tamamlanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki siyasi parti grupları ve hükümet adına son konuşmalar ve oylamalar bugün yapılacak.