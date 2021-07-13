TBMM Genel Kurulu toplandı

Genel Kurulda, HDP Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı "Bitlis’in sorunları"; AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal "Şanlıurfa’nın turizmi" ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise "Ankara'nın sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.
Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'nin, dünyada en fazla sığınmacı alan ülke olduğunu ifade etti.
Suriyeli sığınmacılar yetmezmiş gibi şimdi bir de Afgan göçü ile karşı karşıya olunduğunu belirten Türkkan, "Ülkemiz silahsız bir istila ile karşı karşıya. Türkiye, Orta Doğu'nun göç merkezi haline gelerek güvenliği tehdit edilirken, Avrupa da Türkiye'yi bir duvar gibi görüyor. Türkiye, yanlış politikalar sonucunda dünyanın göç merkezi haline geldi. Türk milleti, bu külfete daha fazla katlanamaz. Bu, sürdürülebilir değildir." dedi.
Türkkan, Yunanistan'ın, Atina'da havalimanında bekletilen Galatasaray Futbol Takımı'na iğrenç ve skandal bir tutum sergilediğini hatırlattı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Yunanistan'ın, Türkiye düşmanlığını yeşil sahalara da taşıdığını vurgulayarak, tahkir edici ve insanlık dışı muamelelerle Galatasaraylı futbolcuların ve teknik heyetin havalimanında bekletildiğini dile getirdi. Akçay, "Hukuksuz, haksız, hadsiz, küstah davranışı şiddetle kınıyor ve gereken cevabı veren kulüp yönetimi ile kadrosunu ve futbolcuları tebrik ediyorum." diye konuştu.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili mahkeme kararının henüz Meclis Başkanlığına ulaşmadığına dikkati çekerek, "Sayın Gergerlioğlu'nun tezkeresi okunup bir an önce vekilliği iade edilmelidir." görüşünü dile getirdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Uyar Madencilik işçilerinin tazminatlarıyla ilgili sorunun, Meclis kapanmadan, torba kanun teklifine madde eklenerek çözülmesini istedi.
Galatasaray kafilesine Atina'da yapılan muameleyi kınadıklarını belirten Özel, "Dönüp gelişini doğru buluyoruz. Yunanistan'ı eleştirdiğimizi, yanlış yaptıklarını söylüyoruz. Türkiye, hiçbir zaman sizin yaptığınız kadar basitleşmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Galatasaray Futbol Takımı'na, Atina Havalimanı'nda Yunan makamları tarafından uygulanan haksız, hadsiz ve çirkin tavrı kınadığını belirtti.
Turan, "Centilmenlikten uzak, kötü niyetli bir yaklaşım. Sporun evrenselliğinden, birleştirici rolünden, misafirperverlikten, devlet ciddiyetinden uzak bu tavrı kınıyoruz. Geri dönme kararı alan Galatasaray'ı tebrik ediyoruz." dedi.
Yapılan açıklamalarda, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılı dolayısıyla ölenlere Allah'tan rahmet dilendi.
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