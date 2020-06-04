TBMM Genel Kurulu toplandı

Bilgiç, Genel Kurul'da gündem dışı söz isteyen milletvekillerine söz verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, "Dünya Çevre Koruma Günü ve Haftası"na, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'deki ekonomik gelişmelere, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün ise Akdeniz ve Ege Bölgelerinde meydana gelen afet ve narenciye üreticilerinin karşı karşıya kaldıkları mağduriyetlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Süreyya Sadi Bilgiç, gündem dışı konuşmaların ardından milletvekillerine yerlerinden söz verdi.