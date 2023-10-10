1 Ekim&acute;te Meclis&acute;in a&ccedil;ılması ile birlikte, Meclis&acute;in 6. Grubu SP, kendilerine Genel Kurul&acute;da yer tahsil edilmediği i&ccedil;in, ge&ccedil;en hafta komisyon sıralarına oturarak protesto başlattı. Gelecek Partisi ile birleşerek grup kuran Saadet Partisi Genel Kurul sıralarında kendilerine yer verilmemesini protesto ederek Meclis &ccedil;alışmalarını kilitledi. TBMM Başkanlık Divanı da bir komisyon kurarak SP&acute;ye genel kurulun &ouml;n sıralarında yer bulmak i&ccedil;in toplantı &uuml;zerine toplantı yapıldı. Ancak, hi&ccedil;bir siyasi parti kendi sıralarını vermek istemedi. TBMM Genel Kurulu&acute;nun a&ccedil;ılışında da yine aynı kriz yaşandı. G&uuml;ndem dışı s&ouml;z alan SP&acute;li milletvekilleri genel kurul salonunda kendilerine yer verilmemesini yeniden g&uuml;ndeme getirerek tartışma başlattı. Birleşimi y&ouml;neten Meclis Başkanvekili G&uuml;lizar Bi&ccedil;er Karaca, sık sık oturuma ara verdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş oturuma ara verilmesiyle, Genel Kurul&acute;da Divanın Arkasına geldi. Mecliste grup kuran SP, CHP, İYİ Parti ve YSP ile sıra konusu g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ld&uuml;. Partiler, SP&acute;ye sıralarından yer vermediklerini bildirdi. Divan arkasında yapılan toplantının ardından, Genel Kurul yeniden a&ccedil;ıldı. Meclis Başkanvekili G&uuml;lizar Bi&ccedil;er Karaca, Danışma Kurulumuzun Saadet Partisi nin T&uuml;rkiye B&uuml;y&uuml;k Millet Meclisindeki yeri konusundaki toplantıda uzlaşı sağlanmış olup Saadet Partisi Grubu nun Milliyet&ccedil;i Hareket Partisi Grubu nun yanındaki sıradan itibaren T&uuml;rkiye B&uuml;y&uuml;k Millet Meclisinde yeri uzlaşıyla tespit edilmiştir dedi. DEVLET BAH&Ccedil;ELİ&acute;YE TEŞEKK&Uuml;R SP Grup Başkanvekili B&uuml;lent Kaya s&ouml;z alarak, sıra krizinin nasıl &ccedil;&ouml;z&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; anlattı: Meclis Genel Kurulunda &ouml;n tarafta 12 sırası, 12 koltuğu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisinden bir anlayış bekliyorduk &ccedil;&uuml;nk&uuml; diğer b&uuml;t&uuml;n partilerin &ouml;n tarafta sadece 4 koltuğu var ve Grup Başkan ve Başkan Vekillerinin ancak oturabileceği bir d&uuml;zendi. Bu krizle ilgili bug&uuml;n bir toplantı icra edilmiş oldu, orada Milliyet&ccedil;i Hareket Partimizin Grup Başkan Vekili Erkan Bey şunu ifade ettiler; Sayın Devlet Bah&ccedil;eli, `bu sorun madem &ccedil;&ouml;z&uuml;lemiyorsa Milliyet&ccedil;i Hareket Partisi olarak kendilerine d&uuml;şen &ouml;n taraftaki 4 koltuktan 2 tanesini Saadet Partisine rızalarıyla verebileceklerini&acute; ifade ettiler. Biz de Genel Başkan Sayın Devlet Bah&ccedil;eli&acute;ye, Milliyet&ccedil;i Hareket Partisi Grup Başkan ve Başkan Vekillerine ve değerli milletvekillerine g&ouml;stermiş oldukları bu nezaket ve anlayıştan dolayı &ccedil;ok teşekk&uuml;r ediyoruz ve bunu da Adalet ve Kalkınma Partisi ndeki arkadaşlarımızın bir not olarak almasını rica ediyoruz a&ccedil;ıklamasında bulundu. DAVUTOĞLU NDAN BAH&Ccedil;ELİ YE TEŞEKK&Uuml;R TELEFONU Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek Grubu nun TBMM Genel Kurulu nda oturma d&uuml;zeni ile ilgili talebinin MHP Grubu nun sıralarından feragat etmesi ile &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bah&ccedil;eli yi arayarak teşekk&uuml;rlerini iletti. G&ouml;r&uuml;şmeye ilişkin, Gelecek Partisi tarafından yapılan yazılı a&ccedil;ıklamada, Sayın Davutoğlu Sayın Bah&ccedil;eli&acute;ye Saadet-Gelecek Meclis Grubunun TBMM Genel Kurulu nda oturma d&uuml;zeni ile ilgili eşitlik ilkesine dayalı haklı talebinin yerine getirilmemesi dolayısıyla ortaya &ccedil;ıkan sorunun MHP sıralarından feragat ederek yer vermek suretiyle aşılmasında g&ouml;sterdiği siyasi olgunluk ve nezaket i&ccedil;in teşekk&uuml;rlerini iletmiş, MHP lideri Sayın Bah&ccedil;eli ise g&ouml;r&uuml;şmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek MHP grubunun TBMM b&uuml;nyesinde Gelecek-Saadet Grubu ile temas ve işbirliği i&ccedil;inde olacağını vurgulamıştır denildi.