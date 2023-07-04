TBMM Genel Kurulu'nda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

DHA

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Karaca Biçer başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye'de bulunan sığınmacıların sık sık çıkardıkları gerginliklere dikkat çekerek, "Kocaeli Dilovası'nda Suriyeli sığınmacılar ile vatandaşlarımız arasında bir gerginlik olmuştur. Bu gerginlik de ülkemiz adına endişe vericidir. Sadece burada da değil, zaman zaman başka illerimizde bu tür olayları görüyoruz. Hükümet artık şunu idrak etmek durumundadır: Bu sığınmacı meselesi, Türkiye'ye ekonomik yükü zaten getiriyor, Türkiye'nin ciddi bir demokrasi problemini getiriyor ve ciddi bir güvenlik asayiş problemi getiriyor; Türkiye'nin esas beka meselesi burasıdır" dedi. Usta, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına da tepki gösterdi.

'BU VANDALLIĞI ŞİDDETLE LANETLİYORUZ'

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de Müslümanlara yönelik nefret suçları, çirkin saldırılar ve İslam dinini hedef alan eylemlerin arttığına dikkat çekerek, "Türkleri hedef alan bu çirkin ve ahlaksız eylemlere geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de bir yenisi daha eklenmiştir. Müslümanların din ve vicdan hürriyetini hedef alan bu menfur eylem de öncekiler gibi İsveç Hükûmeti eliyle desteklenmiş ve himaye edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i yakma ve yırtma eylemine mahkeme kararıyla izin verilmiş ve polis koruması eşliğinde Kurban Bayramı´nın birinci gününde bir caminin önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim yakılmıştır. İnanç ve düşünce hürriyeti konusunda Müslümanların muhatap olduğu ikiyüzlü politikaları bir kere daha ifşa eden bu vandallığı şiddetle lanetliyoruz" diye konuştu.

YSP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kurban Bayramının ilk gününde İsveç'in başkentinde Kur´an-ı Kerim'in yakılması ve buna seyirci kalınmasının herkesi üzüntüye boğduğunu vurgulayarak, "Biz bu nefret eylemini lanetliyoruz, tüm dünya ülkelerini bu eyleme karşı tepki vermeye davet ediyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya ilişkin, "Büyük bir sapıklığı ve sapkınlığı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmayı 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendiren ve kendi temel değerleriyle çelişen bir batıyla karşı karşıya kaldığımız gerçeği var. Buradan, bütün insanlığın hidayet rehberi olan ve gerçekten iyiliği, güzelliği, faydayı ve insanların dünya ve ahiret mutluluğunu reçeteleyen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik, İsveç Hükümeti'nin gözetimi altında Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunulmasını ve bunun hükümet yetkililerinin eliyle, onların müsaadesiyle yapılmasını şiddetle lanetliyorum ve kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

MERDAN YANARDAĞ TARTIŞMASI

Genel Kurul'da, AK Parti'li milletvekilleri, CHP sözcülerinin Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına ilişkin eleştirilerine tepki gösterdi. AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Osman Gökçek tepki gösterince, CHP ve YSP'li milletvekillerinin de karşılık vermesiyle tartışma çıktı. Tartışmaya grup başkanvekilleri de dahil oldu. Tartışma uzayınca oturuma bir süre ara verildi.

Genel Kurul'da, CHP, YSP ve HDP´nin grup önerileri reddedildi.

Genel Kurul'da su ürünlerinde ve balıkçılık sektöründe yaşanan sorunları araştırmak üzere, bir araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerin görüşmeleri devam ediyor.

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