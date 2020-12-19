TBMM Genel Kurulu'nda "diktatör" tartışması

AA

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde AK Parti ve CHP Grubu arasında "diktatör" tartışması yaşandı.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın Boraltan olayına ilişkin açıklamalarına cevap vererek, şöyle konuştu:

"Bu İnönü ile zorunuz ne sizin? İnönü kadar başınıza taş düşsün desem, ayıp olur. İkincisi, hakikaten cumhuriyet tarihinde herkesin kusuru, eksiği olabilir; siyasetçiler eleştirilir, eleştirilmeyecek olan belli, bizim kimi eleştiremeyeceğimiz belli, inancımız vesaire gereği ama bir vefa olur ya. Türkiye'nin içinde bulunduğu o koşullarda, yani ömrü savaş cephelerinde geçmiş, üstelik devletin anahtarını kendi iradesiyle, çok partili hayata geçerek cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için, Demokrat Parti'ye devrettiği gece 'bu benim en büyük siyasi zaferim' diyebilen bir yüce insanla didişmek, bu milletin vicdanında karşılık bulmaz."

Erdoğan'a seslenen Altay, "Sayın Erdoğan'a şunu söylemek istiyorum: Kralları tahttan indiren, kraldan çok kralcılardır." ifadelerini kullandı.

Altay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Erdoğan'ı İspanya diktatörü Francisco Franco'ya benzetmesine ilişkin, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'ı, Özgür Özel Franco'ya benzetmedi, tam tersine Erdoğan Franco gibi konuştu. Özgür Bey'e dedim ki, 'Tayyip bey diktatöre kızmıyor. Diktatör bozuntusu niye diyorsun, diktatör desene.' Yani Franco'da da İspanyolluk, Katoliklik çok ön planda. Şimdi, Cumhurbaşkanımızın 'ben gidersem tek devlet biter, tek bayrak biter' paranoyası onun kendi işi. Bir benzerlik şu ama:

'Ben düşersem Almanya yok olur.' demiş Hitler, Almanya yok olmadı. 'Ben gittiğimde kapitalistler sizi kör kedi yavruları gibi boğacak.' demiş Stalin, orada duruyor, kimse boğulmadı. 'Beni azlederseniz piyasalar çöker, herkes yoksullaşır.' demiş Trump, bir şey olmadı. Biri de bir şey demiş, 'Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' İşte budur olay." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da çocukların ve gençlerin haklarını savunduklarını, gençleri başka yerlere değil siyaset yapmak üzere partilerine davet ettiklerini belirtti.

- "Franco'yu resmen tanıyan CHP yönetimi ve zihniyettir"

Beştaş'a cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dağa kaldırılan kız çocukları ve PKK terörüne karşı en ufak bir kınama yapmayanların ve Kandil'den önlerine konan metinleri okuyanların, burada en ufak söz söylemeye haklarının olmadığını dile getirdi.Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Altay'ın da ifadelerine tepki göstererek "Franco'yu resmen tanıyan CHP yönetimi ve zihniyetidir. Milli Şef'le faşist Hitler'in arasındaki samimi münasebetleri başlığa çeken Cumhuriyet gazetesi, herhalde size en güzel cevabı veriyor. Devletin Cumhurbaşkanına, milletimizi ve devletimizi temsil eden ordumuzun Başkomutanına 'diktatör bozuntusu' diyen, soytarı bozuntusudur, bu bir soytarılıktır." dedi.

Akbaşoğlu, Boraltan Köprüsü olayına da değinerek, bu olayın milletin hafızlarına kazınmış milli bir ağıta dönüştüğünü kaydetti.Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Azerbaycan Karabağ'da kazanılan zaferle devletin üzerindeki bir ayıbın kaldırıldığını ve bundan dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Akbaşoğlu, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlık mücadelesi verildiğini belirterek "Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hep birlikte kurduk. Atatürk 'tam bağımsız Türkiye' hedefini gösterdi. İşte bu hedefi ve idealleri hayata geçiren liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır." şeklinde konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatan Akbaşoğlu, bunun, milletin gurur günü olduğunu belirtti. Cumhuriyet tarihinde bir diğer önemli hareketin Cerablus, El Bab ve Afrin'e yapılan harekat olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, "Bu harekat Sayın Başkumandanımız ve Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'la yapılmıştır. Atatürk'e, İsmet İnönü'ye, Celal Bayar'a ve Ahmet Necdet Sezer'e gösterilmesi gereken milli saygının, millet iradesiyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da gösterilmesi mili bir vecibedir, insani bir nezaket ve siyasi saygı gereğidir." dedi.