TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığının bütçeleri görüşülecek.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk dört maddesi de ele alınacak.

Görüşmelerde ilk olarak HDP Grubu adına konuşmalar yapılıyor.