TBMM Genel Kurulu'nda çekiçle cep telefonunu kırdı

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki amacıyla TBMM Genel Kurulunda çekiçle cep telefonunu kırdı. Erbay'ın bu davranışı Genel Kurulda tartışmaya neden oldu.
TBMM Genel Kurulunda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.
AA'nın haberine göre; teklifin görüşmeleri sırasında söz alan CHP'li Erbay, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemenin özellikle gençleri ilgilendirdiğini belirterek, "Buradan 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum; istediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi bu AKP iktidarı ve onun peşine takılan MHP'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz." diyerek beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırdı.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milletin kürsüsünde bu tür hareketlerin kabul edilemeyeceğini söyleyerek, Erbay'a tepki gösterdi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise görüşmeler sırasında fiili bir durumun yaşandığını, Genel Kurul Salonu'na getirilen çekicin, bir başka niyetle de kullanılmasının mümkün olduğunu ifade etti.
Yapılan davranışın bir yaptırıma tabi tutulmaması halinde ilerleyen süreçte başkaca kesici ve yaralayıcı materyallerin Genel Kurul Salonu'na sokulmasının mümkün olabileceğini dile getiren Akçay, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın durama sessiz kalmasına tepki gösterdi.
TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise Erbay'ın niyetinin kötü olmadığının herkes tarafından müşahede edildiğini, ancak bu tür materyallerin Genel Kurul Salonu'na getirilmesinin doğru bir davranış olmadığını belirtti.
Akar, bu tür davranışların tekrarı halinde ilgili disiplin maddelerini uygulayacağını söyledi.
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