TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabı Twitter'den bir dizi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz ay Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Arınç, bu programda ve geçmişteki bazı programlardaki sözlerinin günler sonra kasıtlı olarak montajlanıp çarpıtıldığını üzülerek izlediğini ifade etti.

Arınç Twitter hesabından şu görüşleri paylaştı:

"BU MONTAJ POLEMİKTEN ÇIKAR SAĞLAMAYA ÇALIŞANLARIN ÜRÜNÜ"

Kasıtlı olarak programdan günler sonra dolaşıma sokulan bu montaj eseri video, bu polemikten çıkar sağlamaya çalışan kişi veya kişilerin ürünüdür.

Bu orijinal videoda görüleceği üzere 'insani ve islamî görevim' olarak tanımladığım kavram, eleştiri hakkıdır. Çünkü benim İslâm ve demokrasi anlayışımda eleştirinin yeri ve payı büyüktür.

"YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI'NA KATILAMADIM"

Montajlı olarak dolaşıma sokulan bu video ile oluşturulmaya çalışılan algı ise Cumhurbaşkanımızın yanında olmam 'insani ve islâmi görev' olarak gösterme çabasıdır.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun yaptığı toplantı. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve G20 Zirvesi için yurtdışına çıkmasından hemen önce yapılmıştır. O günlerde önceden planlanmış bir yurtdışı seyahatim nedeniyle de o toplantıya katılamadım.

Toplantı sonrasında tarafıma yapılan bilgilendirme ile toplantıda YİK'in çalışma usul ve esaslarının istişare edildiğini öğrendim.

Montajlanmamış bu videoda da belirttiğim üzere bizlere devlet tarafından gerekli imkanlar sağlanmaktadır. TBMM’de bir odamız, sekretarya ve koruma ihtiyacımızı sağlayan personelimiz ve bir de emekli maaşımız mevcut.

"EDEPSİZLER TANIMINI VATANDAŞLARIMIZ İÇİN KULLANMADIM"

Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konudaki tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir.

Yukarıdaki videoda görüleceği üzere "edepsizler" tanımını kesinlikle vatandaşlarımız ve iyi niyetli insanlar için değil, sahte kimliklere sığınarak hayali rakamlar uydurup, sosyal medyadan nefret kusan, hakaret eden troller için kullandım. Bu tanımlamanın da halen arkasındayım.

"BELKİ YAKIN ZAMANDA BİR Tv PROGRAMINDA ENİNE BOYUNA GÖRÜŞECEĞİZ"

Ekte bulunan soru ve cevabın bağlamdan koparan, montaj videolarla yalan ve iftiraların peşine siyasetçilerin de takılmasını üzüntüyle karşılıyorum. Belki yakın bir zamanda bir televizyon programında daha geniş bir şekilde bu konuyu enine boyuna görüşeceğiz.

"ŞAHSIMI İTİBARSIZLAŞTIRMAK VE YIPRATMAK AMAÇLIDIR"

Bu ithamların sadece şahsıma yöneltilmiş olmasının tek sebebi, şahsımı itibarsızlaştırmak ve yıpratmaktır.

Bülent Arınç ile para konusu hiçbir zaman yan yana gelmemiştir. İkincisi AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma iddialarının konuşulduğu bu ortamda AK Parti'yi ve onun liderini savunan Bülent Arınç'ı yıpratmak istiyorlar.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.