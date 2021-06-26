TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Washington temaslarında Türk-Amerikan ilişkilerini masaya yatırdı

Kılıç ve beraberindeki komisyon üyeleri CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İyi Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan beş günlük Washington temaslarının ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde Türk gazetecilerle bir araya geldi.
Komisyon Başkanı Kılıç, temasları sırasında 8’i Demokrat, 11’i Cumhuriyetçi olmak üzere ABD Kongresinin iki kanadının Dış İlişkiler ve Silahlı Kuvvetler Komitelerinden 19 Kongre üyesi ile bir araya geldiklerini aktardı.
Yahudi kuruluşlarının çatı örgütü Yahudi Toplumu Başkanlar Konseyi üyelerinin yanı sıra ABD Ticaret Odası yetkilileri ile görüştüklerini belirten Kılıç, görüşmelerde iki ülke arasındaki birçok konu üzerine fikir alışverişlerinde bulunduklarını dile getirdi.
TBMM’deki dört partinin temsilcileri ile bu temasları gerçekleştirmenin önemine değinen Kılıç, "Türkiye’nin çekinceleri, varoluşsal tehditlere karşı birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu gösterme imkânımız oldu." diye konuştu.
Temaslarda ABD tarafı ile farklı düşündükleri konular olduğuna işaret eden Kılıç, "Herkesle daha fazla bir araya gelme ve görüşmenin önemli olduğu konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.
- Türkiye, Azerbaycan’ın yanında
Kılıç, temaslarda Karabağ konusunun da gündeme geldiğini belirterek, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında durma noktasındaki duruşunun ABD’de iyi bilindiğini kaydetti.
Ermenistan’ın zaten Karabağ’da işgalci olduğu Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmiş bir gerçek olduğuna değinen Kılıç, Türkiye’nin Karabağ konusundaki hassasiyetlerini dile getirdiklerini söyledi.
- Türkiye, Afganistan halkına yardım etmeye hazır
Görüşmelerde sıklıkla kendilerine Türkiye’nin Afganistan’da kalıp kalmayacağına ilişkin sorular sorulduğunu belirten Kılıç, Kabil Hamid Karzai Havalimanının güvenliği konusunda Türkiye ile ABD arasında teknik görüşmelerin devam ettiğini, bu konunun detayları hakkında bilgi sahibi olmadığını ancak prensipte Türkiye’nin Afganistan’ın yanında olduğunu dile getirdi.
Kılıç, "Afganistan halkına ve Afganistan’a her zaman yardım etmeye hazır olduğumuzu dile getirdik ama aynı zamanda devam eden teknik bir süreç olduğunu ve Türkiye’nin orada muharip gücünün olmadığını söyledik." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!