TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Washington temaslarında Türk-Amerikan ilişkilerini masaya yatırdı

AA

Kılıç ve beraberindeki komisyon üyeleri CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İyi Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan beş günlük Washington temaslarının ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Komisyon Başkanı Kılıç, temasları sırasında 8’i Demokrat, 11’i Cumhuriyetçi olmak üzere ABD Kongresinin iki kanadının Dış İlişkiler ve Silahlı Kuvvetler Komitelerinden 19 Kongre üyesi ile bir araya geldiklerini aktardı.

Yahudi kuruluşlarının çatı örgütü Yahudi Toplumu Başkanlar Konseyi üyelerinin yanı sıra ABD Ticaret Odası yetkilileri ile görüştüklerini belirten Kılıç, görüşmelerde iki ülke arasındaki birçok konu üzerine fikir alışverişlerinde bulunduklarını dile getirdi.

TBMM’deki dört partinin temsilcileri ile bu temasları gerçekleştirmenin önemine değinen Kılıç, "Türkiye’nin çekinceleri, varoluşsal tehditlere karşı birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu gösterme imkânımız oldu." diye konuştu.

Temaslarda ABD tarafı ile farklı düşündükleri konular olduğuna işaret eden Kılıç, "Herkesle daha fazla bir araya gelme ve görüşmenin önemli olduğu konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

- Türkiye, Azerbaycan’ın yanında

Kılıç, temaslarda Karabağ konusunun da gündeme geldiğini belirterek, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında durma noktasındaki duruşunun ABD’de iyi bilindiğini kaydetti.

Ermenistan’ın zaten Karabağ’da işgalci olduğu Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmiş bir gerçek olduğuna değinen Kılıç, Türkiye’nin Karabağ konusundaki hassasiyetlerini dile getirdiklerini söyledi.

- Türkiye, Afganistan halkına yardım etmeye hazır

Görüşmelerde sıklıkla kendilerine Türkiye’nin Afganistan’da kalıp kalmayacağına ilişkin sorular sorulduğunu belirten Kılıç, Kabil Hamid Karzai Havalimanının güvenliği konusunda Türkiye ile ABD arasında teknik görüşmelerin devam ettiğini, bu konunun detayları hakkında bilgi sahibi olmadığını ancak prensipte Türkiye’nin Afganistan’ın yanında olduğunu dile getirdi.

Kılıç, "Afganistan halkına ve Afganistan’a her zaman yardım etmeye hazır olduğumuzu dile getirdik ama aynı zamanda devam eden teknik bir süreç olduğunu ve Türkiye’nin orada muharip gücünün olmadığını söyledik." dedi.