TBMM'den saldırıya karşı ortak bildiri

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TBMM'de siyasi parti grupları İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasıyla ilgili olarak ortak bir bildiri okundu. Bildiride "İnsanlık suçu olan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" dendi.

Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

TBMM Genel Kurulu’nda İsrail’in Filistin’deki hastaneyi vurması üzerine dünyaya çağrı yaptı. Altı grubun ortak bildirisinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Ekim 2023 tarihinde bütün parti gruplarının imzasıyla yayımlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail’deki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Gazze’de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir de o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail’in Gazze halkına karşı uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.