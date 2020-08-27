TBMM'den "personele iş kıyafetlerinin verilmediği" iddialarına ilişkin açıklama

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından "Meclis bünyesinde çalışanların iş kıyafetlerinin verilmediğine" yönelik iddiası üzerine açıklama yaptı.
Açıklamada, Destek Hizmetleri Başkanlığında çalışan garson, bulaşıkçı, aşçı, hizmetli, temizlik görevlisi, itfaiyeci, şoför unvanlı personele TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Personeli Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre her yıl giyecek yardımları yapıldığı anımsatıldı.
Bu çerçevede 2020 yılı kışlık kıyafetlerinin eksiksiz olarak temin edildiği, Başkanlık makamının talimatları doğrultusunda tüm personele söz konusu kıyafetlerin dağıtımının eksiksiz olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Personele 2020 yılı Nisan -Mayıs döneminde verilmesi gereken yazlık kıyafetlerin temini ise Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında personelin dönüşümlü çalıştırılması ve kıyafet alımı yapılabilecek firmaların fabrikalarının salgından ötürü geçici olarak kapanması sebebiyle zorunlu olarak yapılamamıştır. Fabrikaların faaliyete geçmesini müteakip tedarik yapılabilecek firmalarla gerçekleştirilen görüşmelerde, yazlık kıyafetlerin tesliminin 2020 yılı Eylül ayı sonlarını bulabileceği belirtildiği için yazlık kıyafet temini yoluna gidilmemiş ve doğrudan kışlık kıyafetlerle ilgili çalışma başlatılmıştır. Bu nedenle yazlık kıyafetlerini alamamış bulunan personele kış döneminde, giyecek yardımı kapsamında ilave farklı ürünler verilerek durumun telafisine yönelik çalışmalar devam etmektedir."
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