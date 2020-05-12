TBMM'deki berber ve kuaförlerde yeni dönem

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Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı olan Meclis'teki berber ve kuaför salonları, kapılarını yeniden açtı.

Yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından belirlenen kriterlere göre hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförler, tıbbi maske, siperlik ve koruyucu elbiseyle çalışıyor.

Meclis'teki berber ve kuaför salonlarında online randevu sistemine geçilirken, sosyal mesafenin korunmasından tek kullanımlık ürünlere ve sterilizasyon aletlerinin bulundurulmasına kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.