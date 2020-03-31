TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağı 30 Nisana kadar uzatıldı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce alınan ziyaretçi yasağı kararının uzatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ziyaretçi yasağı uygulamasının 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.