TBMM'de yeni yasama yılı öncesi detaylı temizlik yapıldı

AA

TBMM Genel Kurulu, 28 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak, 27. Dönem 4. Yasama Yılı mesaisine başlamak üzere 1 Ekim Perşembe günü toplanacak.

Meclis, koronavirüs salgınına rağmen ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatları doğrultusunda, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan haftalar önce tedbir alınmaya başlanan Meclis'te, yeni yasama döneminde de çalışmalara, fiziksel mesafe, maske ve temizlik konularına gerekli özen gösterilerek devam edilecek.

Bu kapsamda Meclis'teki genel kullanım alanları, TBMM Genel Kurul salonu ve kulisler dezenfekte edildi. Meclis'teki tüm koltukların antibakteriyel temizliği yapıldı.

Meclis'in havalandırma sistemi gözden geçirildi ve filtreler yenilendi. Havalandırma sistemleri, yüzde 100 dış hava alacak konuma getirildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı sürüyor.

Tedbirler kapsamında, TBMM'ye yeni dönemde de ziyaretçi kabul edilmemesi bekleniyor.

Milletvekillerinin basın toplantılarının açık alanda yapılmasına devam ediliyor.

TBMM yerleşkesi giriş noktalarında uygulanan termal kamera kontrol sistemine ek olarak, araçlı girişlerde araç içindeki herkesin "temassız alından ateş ölçer" cihazı ile ateş ölçümleri yapılıyor.