Vergi teklifinde değişiklik yapıldı

Gelir vergisi beyannamesi Mart, kurumlar vergisi beyannamesi Nisan ayında verilmeye devam edecek. TÜRMOB beyanname tarihlerinin öne çekilmesine itiraz etmişti.

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