TBMM'de RTÜK'e üye seçimi

Habertürk Ankara

Habertürk Ankara'nın haberine göre Mete Hacıarifoğlu TBMM Genel Kurulu tarafından RTÜK üyesi seçildi. Hacıarifoğlu, 243 oy alırken, 5 oy geçersiz sayıldı. Oylamada ayrıca boş oy çıkmadı.

AA'nın haberine göre, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, daha sonra Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini belirtti.

Bilgiç, komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.