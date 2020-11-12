Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre TBMM genel kurulunda kamu baş denetçisi seçimi için yapılan oylamalar sırasında milletvekilleri tek tek kabine girip pusulaları zarflara koyarak kupalara attı. bu sırada çok sayıda milletvekili kupaların başında sosyal mesafeyi de aşarak birlikte fotoğraf çektirdi.

RİSKLİ TESADÜF

ikinci tur oylamada, oyları sayan tasnif komisyonu için kura ile isim belirlendi. 3. tur oylama sırasında, bu komisyonda görev alan Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile birlikte toplam 5 milletvekilinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi geldi.

Özen’in tesadüfen üçüncü tur oylamanın tasnif komisyonu için üye belirlenirken yapılan kurada da ismi çıktı. Özen’in salonda bulunduğu tespit edildi ancak oylama tamamlandıktan sonra oturumu yöneten başkanvekili Haydar Akar, “sayın milletvekilleri, tasnif kurulundaki kura sonucu belirlediğimiz arkadaşlardan biri sağlık nedeniyle katılamadı. Yerine Ak Parti milletvekili Ziver Özdemir tasnif kurulunda yerini aldı.” açıklaması yaptı. Özen salondan ayrılırken, oy sayımı tamamlandıktan sonra oturuma 45 dakika ara verildi. salon dezenfekte edildi.

TEHLİKEYE ATMA HAKKI YOK

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal konuyla ilgili söz alarak, "biraz önce çok üzücü bir haber aldık. Tasnif komisyonundan bir arkadaşımız covid çıktı. Burada çalışan gerek personel arkadaşlarımızın gerek milletvekili arkadaşlarımızın sağlığını tehlikeye sokmaya hiçbirimizin hakkı yok. Hiçbir arkadaşımızın yaşam hakkının üzerinde bir hak da olamaz. Yani netice itibarıyla, buranın biraz daha havalandırılıp dezenfekte edilmesi lazım ve o komisyonda bulunan arkadaşlarımızın kimler olduğu, bu kişilerin kimlerle temas hâlinde olduğu tespit edilerek en azından bunun daha fazla bulaşmasını engellemek lazım” dedi.

DEZENFEKTE EDİLDİ

Oturumu yöneten TBMM başkanvekili Haydar Akar da, dezenfekte işlemi ile ilgili bilgi verirken, “Söylediğiniz tedbirleri aldık. Kimlerle temas ettiyse uyarıldı, ayrıca salon dezenfekte edildi ve havalandırıldı. Biz dezenfekte eden arkadaşlarla ve teknik elemanlarla konuştuk, o süreyi muhafaza ettik ve daha sonra genel kurulu açtık. İnşallah bundan sonraki süreçte bir tatsızlık, bir sağlık sorunu yaşamayız diyorum. belki araları daha sık vererek, salonun daha sık havalandırılmasını sağlayabiliriz” dedi.

RİSKE KARŞI HIZLANDI

Öte yandan Koronavirüs riski nedeniyle partiler arasında yapılan görüşme sonrasında çalışmaların hızlandırılması için uzlaşmaya varıldı. Muhalefetten de konuşma talebi olanlar taleplerini geri çekti, istihdam paketi kabul edildi ve genel kurula haftaya salı gününe kadar ara verildi.

O VEKİL PAYLAŞTI

Bu arada Bursa Milletvekili Refik Özen sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden testinin pozitif çıktığını duyurdu. Özen, hafif belirtiler gösterdiğini bildirdi, "maske , mesafe ve temizlik kuralarına uyarak inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz" dedi. Özen sabah saatlerinde Habertürk'ün sorularını yanıtlarken, bir gün önce grup toplantısı nedeniyle test yaptırdığını, testinin negatif çıktığını, ancak ertesi gün hafif baş ağrısı ve ateş hissettiği için yeniden test yaptırdığını, genel kurulda çalışmalar sırasında da test sonucunun pozitif olarak geldiğini aktardı. Gece Şehir Hastanesi'ne kontrol amaçlı başvuran Özen, ilaçlara başladığını ve daha iyi olduğunu kaydetti.

SAYI 52'YE YÜKSELDİ

Meclis'teki tüm partilerden, aralarında yöneticilerin de bulunduğu toplamda 52 milletvekilinin bu güne kadar koronavirüse yakalandığı belirtilirken, Covid-19'a karşı TBMM'ye ziyaretçi yasağı gibi önlemler devam ediyor.