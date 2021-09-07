TBMM'de kabul edilen "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında ilk soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Meral T'nin evine köpek doldurup eziyet ettiği, evden inleme ve bağırma sesleri duyulduğu yönündeki ihbar sonucu, ikametin çevresinde yapılan araştırmada köpek seslerinin geldiğinin anlaşılması üzerine evinde arama yapıldığı belirtildi.
Arama sonucunda bakımı ihmal edilmiş ve uygunsuz koşullarda 7 köpeğin bulunduğu aktarılan iddianamede, hayvanlara Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından el konulduğu, çevreden koku gelmesi sebebiyle de bina bahçesinde kazı yapıldığı bildirildi.
Kazıda 11 köpeğin cansız bedeninin bulunduğu bildirilen iddianamede, bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sanık Meral T'nin "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"nun ilgili hükümlerince 7 Ağustos'ta tutuklandığı ifade edildi.
İddianamede beyanına yer verilen Meral T, hayvanları çok sevdiğini, onlara kesinlikle eziyet etmediğini iddia etti. Sokak hayvanlarına gönüllü olarak baktığını belirten Meral T, evinde 7 köpek ile bir kedisinin bulunduğunu, yeri geldiğinde onları tedavi ettiğine dair elinde belge bulunduğunu anlattı.
Bahçede ölüsü bulunan köpeklerden ikisini öldükleri için gömdüğünü belirten Meral T, diğer köpekleri ise gömmediğini öne sürdü. Meral T, hayatını hayvanlara adadığını, suçsuz olduğunu savundu.
- 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
Hayvanlara eziyet ettiği ve kötü koşullarda tuttuğuna ilişkin tanık beyanlarına da yer verilen iddianamede, sanık Meral T'nin, 11 "evcil hayvanı kasten öldürmekten" 9 aydan 6 yıla, "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan ise 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İki ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Meral T'nin soruşturması, yeni çıkarılan "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında ilk dosya oldu.
- Yenin kanunla "kabahat" fiilleri "suç" sayıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu, 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Önceki yasaya göre kabahat niteliğinde olan "hayvanlara işkence yapmak", "acımasız ve zalimce muamelede bulunmak", "hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak" ve "tecavüz etmek" fiilleri suç kapsamına alındı.
Hayvanların daha iyi korunmasını temin etmek, hayvanlara karşı yapılan ihlallerle daha etkin mücadeleyi ve caydırıcılığı sağlamak için idari para cezaları da artırıldı.
Yeni yasayla hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletilerek, her türlü terk fiili ise yasaklandı.
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