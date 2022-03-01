TBMM'de iki anlaşma kabul edildi

AA

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda, önce Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Daha sonra, Türkiye ile Togo Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alındı.

Kılıç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, "Rusya'nın ortaya koyduğu saldırgan tavrı kabul edilemez buluyoruz. Hayatını kaybeden insanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak nerede olursa olsun, kim tarafından gelirse gelsin bu tür girişimlerin her zaman karşısındayız." diye konuştu.

Basına kapalı devam eden toplantıda, Türkiye ile Katar ve Togo arasındaki anlaşmalara dair kanun teklifleri kabul edildi.