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TBMM'de bütçe görüşmelerini 7. gününde Meclis bir rekora imza attı. Meclis'te yaklaşık 8 saat 15 dakika süren aralıksız en uzun oturum gerçekleşti.

Saat 11.00'de başlayan genel kurul toplantısı hiç ara vermeden saat 20.15'de tamamlandı. Bir önceki Meclis oturumunu TBMM eski başkanvekili Ahmet Aydın yönetmişti. Aydın yeni rekor nedeniyle oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Levent Gök'ü kutladı.

NE GERGİNLİK ARASI NE YEMEK MOLASI

Aydın, Levent Gök'e hitaben "Bugün burada hiç kalkmadan 8 saat 14 dakika Meclis'i yönettiniz, tebrik ediyorum, kutluyorum" dedi. Levent Gök de buna karşılık olarak, "Kendisi daha önceki en uzun süreli yöneten Meclis Başkanvekili olarak bugün bana devir teslim yaptı teşekkür ediyorum" dedi.

Diğer yandan rekorun kırıldığı 8 saat 15 dakikalık maratonda ne gerginlik arası ne de yemek molası verildi.