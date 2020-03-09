AA

TBMM'de diplomatların katılımıyla kadınlar günü etkinliği düzenlendi



Başkentteki kadın büyükelçiler ile bazı büyükelçilerin eşleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" yemeğinde bir araya geldi.

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, eski bakanlardan Vefa Tanır, Uluslararası Sağlık Derneği Genel Başkanı Dr. Fulya Sağlık ve Tanır'ın kızı Mine Tanır'ın ev sahipliğinde TBMM'de düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, kadınların, cinsiyet eşitliğinde uzun yol katettiğini belirterek, "Bizler çok başarılar elde ettik fakat halen kadın hakları ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması gibi alanlarda başarılması gerekenler var." ifadelerini kullandı.

Buna karşılık, kadın hakları ve cinsiyet eşitsizliği konularının aynı olmadığını ve dolayısıyla bu iki tanımın cinsiyet savaşı ya da kadınların kazandığı, erkeklerin kaybettiği gibi bir durum anlamına gelmediğini söyleyen Ekarohit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın haklarını savunmak ve cinsiyet eşitsizliğine karşı durmak, kadınların eşit haklar dahilinde güçlendirildiği, adaletsiz dağılımdan ve şiddetten korunduğu bir ortam yaratmak demektir. Bu gelişmeler mutluluğun, huzurun ve sağlıklı bireylerin var olduğu cinsiyetler arası dengenin kurulduğu bir dünyanın yaratılmasını sağlayacaktır."

Birleşmiş Milletlerin (BM),bu yılki kadınlar günü temasını "Ben Cinsiyet Eşitliğiyim: Kadın Haklarını Gerçekleştirmek" olarak belirlediğini hatırlatan Ekarohit, örgütün, "Cinsiyet Eşitliği Kampanyası" çerçevesinde her cinsiyetten, yaştan, ırktan, dinden ve ülkeden insanı, cinsiyet eşitliği sağlanmış bir dünya yaratabilmek için bir araya getirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Uluslararası Sağlık Derneği Genel Başkanı Sağlık da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nün tüm kadınlara sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, bu yılki kadınlar gününde dünyaya barışın gelmesini ümit ettiğini ifade etti.

Mine Tanır da tüm kadınların "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı ve etkinliğe katılımlarından ötürü davetlilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından davetliler, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında meclisin hasar gören yerlerini ve TBMM Genel Kurul Salonu'nu gezerek bilgi aldı.