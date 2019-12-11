11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'de torba yasaya eklenen bir maddeyle milletvekili araçlarına çakarlı geçiş üstünlüğü verilmesine ilişkin DHA'ya açıklamada bulundu. Enginyurt, milletvekillerinin 20 yıldır çakar kullanma hakkına sahip olduğunu, bunun TBMM İç Tüzüğünün 5´inci maddesinde yer aldığını anımsattı. Milletvekillerinin bir çoğunun hakkı olmasına rağmen çakar kullanmadığını kaydeden Enginyurt, "Halbuki müdürlerden daire başkanlarına, özel kalem müdürlerinden iletişim daire başkanlarına, YÖK'ten savcıya valiye herkes çakar kullanıyor. Ama sadece milletvekilleri suçlanır oldu. 'Niye kullanıyorlar' diye vekillere saldırı başladı. Bu doğru bir şey değil. Eğer bu ülkede milletvekili bu şekilde harcanacaksa milletvekili seçmeye gerek yok artık. Milletvekili cenazeye koşuyor, sünnete gidiyor, halkın derdiyle ilgileniyor. Bazen bir davetten bir davete 1 saat gibi kısa sürede ulaşması gerekiyor. Bu insan 'aracında çakar var' diye gündeme geliyor. Memlekette mafya babaları çakarlı araç kullanıyor. Korumaları var. Adam mafya babası, ne işi var çakarın onda? Milletvekillerine karşı bir hareket başlatıldığını düşünüyorum. Bilinçli olduğunu düşünüyorum" dedi.
"CHP'YE TAVSİYEM ÇAKARLARINI İADE ETSİNLER"
MHP'li Enginyurt, istemeyen milletvekilinin aracında çakar kullanmaması gerektiğini kaydederek, "CHP'li milletvekillerinin arabasına çakar var mı yok mu ona bakın. İstemiyor, samimiyse kullanmasın, taktırmasın. Lafla olmuyor bu iş. Cumhur İttifakını karalamaktan başka iş yapılmıyor. Fırsat bulunmuş güya. Ama yeni bir hak yok ortada. 20 yıldır kullanılan bir hak var. CHP'ye de tavsiyem şudur; hemen çakarlarını iade etsinler, genel başkanları da dahil olmak üzere" diye konuştu.
"ÇAKARI EN DİKKATLİ KULLANAN MİLLETVEKİLLERİDİR"
AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise milletvekillerinin çakar kullanabilme hakkını elde edenler sıralamasında 25'inci sırada yer aldığını vurgulayarak, "Milletvekilleri bu çakar hakkı elde edenler içerisinde belki de son sıralardakilerdir. Toplumun şunu bilmesi lazım; bunu vatandaşı, toplumu sıkıntıya sokmadan en dikkatli kullananlar milletvekilleridir. Çünkü milletvekilleri halkın seçtiği insanlardır. Toplumun içindedir sürekli. Onların neyi isteyip istemediğini, tabiri caizse en iyi bilen insanlardır. Ne yazık ki bu sadece AK Parti milletvekillerine özel bir durum değil. Bütün milletvekilleri bunu kullanırlar şu anda. Ama sanki, AK Parti sadece kendine çıkarmış gibi de siyasetini yaparlar. Bu doğru değil. Toplum nezdinde siyasetçileri zayıflatır" dedi.
Milletvekili Kılıç, çakar lambayı insanların kendilerine ihtiyacı olduğu hallerde, trafik güvenliğine zarar vermeyecek şekilde kullanmak istediklerini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!