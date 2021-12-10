TBMM'de 'HDP' tartışması

TBMM Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.
Görüşmeler sırasında CHP ile MHP milletvekilleri arasında HDP üzerinden tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "HDP ile didişmeyi bırakın. Hükumetinize söyleyin adam gibi mücadele etsin. HDP'yi terörize ederek falan Türkiye terörle mücadele etmiş olmaz" dedi. MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ise "HDP ile müzakere edelim gibi bir cümle kuruyor" dedi. Bunun üzerine Altay, "HDP ile siz de müzakere ediyorsunuz Sayın Bülbül, ne alakası var? 'PKK ile etkin mücadele edin' diyorum. HDP ile ne alakası var?" ifadelerini kullandı. MHP'li Bülbül ise, "HDP´yi savunmak sana mı düştü?" diye cevap verdi.
"BİZİM VİCDANLARIMIZ ŞUNU KABUL ETMİYOR"
Altay'ın, "Benim söylediğim nettir; PKK alçak terör örgütüdür, amansız mücadele etmek zorundadır" demesi üzerine Bülbül, "HDP´nin PKK ile yakınlığı" diye sordu. Altay, "Bana ne kardeşim beni ilgilendirmez. HDP ile Meclis Başkanı'nın karşısında ceketini ilikleyip ayağa kalkıp söz istemeyeceksin madem teröristlerse. Ne alakası var?" derken, Bülbül, "Bizim vicdanlarımız şunu kabul etmiyor; PKK´yı lanetlerken, bunu söyleyen, dostluk edenlere karşı da aynı duruşta olmalıdır. Himaye eder gibi 'HDP'yle didişmek yerine şuna bakın' demek, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Altay ise, "Levent senin bugün şekerin yüksek. AK Parti'nin içinde FETÖ ile ilgili irtibatlılar var; 'AK Parti teröristtir' diyemem, yanlış olur. HDP içinde de olabilir. Partinin kurumsal olarak terörist ilan edilmesi doğru değil" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu da Altay'ın bu sözlerine tepki gösterdi.
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