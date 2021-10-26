TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ayrı ayrı kabul etti.

TBMM'deki kabuller, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Şentop'un Galatasaray heyetini kabulü ise başka bir tarihe ertelendi.