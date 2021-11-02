TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada mahkemelerinde yargılanan ve mağdur edilen 409 milletvekilin yakınlarından oluşan bir heyeti makamında kabul etti.
Şentop, kabulde yaptığı konuşmada 27 Mayıs 2019 yılında Yassıada'da bir program düzenlediklerini, orada Yassıada Mahkemesi kararının yok sayılmasının gündeme geldiğini belirtti.
Daha sonra bu yönde atılacak adımların bazı mahsurlarının olabileceği yönünde bir kanaatin oluştuğuna işaret eden Şentop, "Mahkemede alınan kararların hükümsüz sayılmasına ilişkin mahkeme veya parlamento bir karar alabilir. Ama bunun mahsurları var. Sonuçta adı 'mahkeme' olan bir mahkemenin kararlarını parlamento geçersiz sayacaktı. Biz böyle bir yol açarsak ileride başka mahkeme kararları da parlamento kararlarıyla yok sayılabilir. Bu nedenle biz bunun yerine 'bu sonucu doğurabilecek ama hukuk sistemi bakımından da bir sorun çıkartmayacak bir şey bulalım' dedik. O da Yassıada Mahkemesini kuran kanunu yürürlükten kaldırmaktı. Bunu kaldırdığınız zaman zaten mahkeme yok hükmüne geliyor ve kararları da geçersiz hale geliyor. Bu kanunu da geriye dönük olarak da yürürlüğe soktuk." diye konuştu.
"YASSIADA MAHKEMESİ OLMAYAN BİR MAHKEME"
Burada bazı tartışmaların çıktığını değinen Şentop, 12 Eylül ve 12 Mart darbelerindeki kararların yok sayılmasına ilişkin taleplerin de gündeme geldiğini söyledi.
Şentop, 27 Mayıs darbesinin 12 Eylül ve 12 Mart darbesinden farklı yönleri olduğuna dikkati çekerek "12 Eylül ve 12 Mart darbelerinde yeni bir mahkeme kurulmadı. Zaten Askeri mahkemeler, Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı. Mevcut mahkemelerde yargılamalar yapıldı. Ama 27 Mayıs darbesinde yeni bir mahkeme kuruldu. Yassıada Mahkemesi olmayan bir mahkeme. Bu durum hukukun temel ilkelerinden biri olan 'tabi hakim' ilkesine aykırı." değerlendirmesinde bulundu.
Yassıada yargılamalarıyla ilgili Meclisteki evrakların dijital ortama geçirildiğini dile getiren Şentop, "Demokrat Partisi grup toplantısındaki kayıtlarının hemen hemen tamamı elimizde var. Bunları da dijital ortama aktardık. Meclisin web sayfasında yayımlayacağız. Bu konularda akademik çalışmalar yapılabilir." diye konuştu.
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