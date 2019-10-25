25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
“Türkiye daha önce kendi içine kapanık, kafasını kaldırıp etrafına bakamayan bir devlet durumundaydı” diyen TBMM Başkanı, Türkiye büyüyüp geliştikçe, güçlü oldukça, sınırları dışında yaşayan soydaşların da daha huzurlu ve başı dik şekilde hayat sürebildiğine işaret etti.
Şentop, “Bu bakımdan Türkiye’nin güçlü olması, Türkiye’yi güçlü kılan bu formülü, bu sırrı muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu sır, devlet ile milletin bütünleşmedir. Milletin değerleriyle, devletin değerlerinin bütünleşmesi, aynılaşmasıdır. Türkiye bunu gerçekleştirdi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Milletin devleti olur, devletin milleti olmaz. Milletin değerleriyle devletin değerleri bütünleşti. Cumhurbaşkanımız milletin değerlerini devlete taşıdı. Bu gerçekleştiği zaman Türkiye çok büyük hamleler yapmıştır İstiklal Harbi böyledir. Türkiye’yi daha büyüteceğiz, daha güçlü hale getireceğiz diye yola çıkıldı ve o noktaya elhamdülillah gelindi” dedi.
Şentop, Türkiye’nin, Avrupa’daki ülkeler gibi tuzu kuru bir ülke olmadığını vurgulayarak, sınırlarının hepsinde ciddi sorunlar olduğuna dikkat çekti.
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin, uzun süredir Irak sınırıyla ilgili sıkıntı içinde olduğunu ve son 10 senedir de Suriye sınırıyla ilgili benzer durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Meclis Başkanı Şentop, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin şunları söyledi:
"Alman bakan güvenli bölge olsun hep beraber yönetelim diyor. Gazel okuyor. Nerdeydin şimdiye kadar. 2011 yılında bunu söylemişiz, başbakan yardımcısı söylemiş. sonra 2012 yılında Cumhurbaşkanımız Başbakan iken güvenli bölge gerekli olduğunu söyledi. Hem Suriye'den gelen mültecileri yönetmeleri için hem de burada yönetim boşluğundan ortaya çıkan terör örgütleriyle ilgili tehdidi karşılayabilmek için bir güvenli bölge oluşturmak lazım.
Aradan geçmiş 7 yıldan fazla bir zaman. Akılları şimdi başlarına geldi. Niye şimdi akılları başlarına geldi? Türkiye Barış Pınarı Harekatını başlatınca dünyada işler değişti. Söylüyoruz bunu, gizli saklı bir şey de değil. Cumhurbaşkanımız söyledi şunu yapacağız, bunu yapacağız diye aylardır söylüyor. En son BM'de haritayı gösterdi, bunu yapacağız dedi. Gizli saklı bir şey yok ama bunlar Türkiye'nin hep blöf yaptığını zannediyorlar Türkiye blöf yapıyor, Türkiye bunları yapamayacak ve Türkiye'nin böyle bir gücü yok zannediyorlar. Biz dünyayı kontrol ediyoruz, biz izin vermeden hiçbir şey olmaz olup bitenler bizim sadece müsaademizle olur gibi bir anlayış içindeler. İşte oyunu biz kurarız başkaları sadece oyun oynar onlar oyun kuramazlar gibi bir anlayış içindeler fakat işte kendileri oyunun dışında kaldı. Biz sahada maç yapıyoruz onlar sahanın dışında mahalle maçında. Plastik topla oyun oynuyorlar. Onlar hala eski bilgilerle Türkiye’yi değerlendiriyorlar. Dünya değişti, Türkiye de değişti. İlkokul öğretmeni edasıyla kendisinden ödevi sorulan bir Türkiye yok. Türkiye kendi menfaatlerini gözeten, kendi kararlarını kendisi veren bir ülke Türkiye.”
TBMM Başkanı Şentop, konuşmasının sonunda vatandaşların sorularını da yanıtladı. Şentop; “Kanıma dokunuyor” diyerek HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının söz konusu olup olmayacağını soran vatandaşa şu yanıtı verdi:
“Dokunulmazlık ebedi olarak devam eden bir şey değil. Milletvekilliği bittikten sonra dokunulmazlığı kalkıyor. Ondan sonra o işlemiş olduğu suçların hepsi kovuşturma, soruşturmaya tabi olacak. Yargılaması yapılacak. Bir çok milletvekili var böyle. Milletvekilliği bitince yargılanmış, hapse girmiş eski milletvekilleri var. Şunu derseniz milletvekili suç işlediği zaman dokunulmazlığını hemen kaldırın onu içeri atalım onu yargılayalım derseniz bu da olabilir buna bir engel yok ama o zaman başka komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Bu sefer parlamenterlere söz hakkı verilmiyor, konuştuklarından dolayı içeri atıyorlar (diyecekler). Herkesin istediği gibi olmuyor. Başkalarına tahammül etmemiz gerekiyor, tahammül edeceğiz ama hukuk sınırları içerisinde hukuk işleyecek. Bunların hepsi takip edilir, kayıt altındadır mutlaka. Şimdi olmaz iki veya üç sene sonra olur yargılanır, kimsenin yaptığı yanın kar kalmaz. Bu konuda müsterih olun kimsenin yaptığı yanına kar olarak kalmayacaktır. Mutlaka yargı sistemi takip eder ve edecektir."
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