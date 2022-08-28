TBMM Başkanı Şentop: Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

DHA

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Şentop, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Pakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle dost ve kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.