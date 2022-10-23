İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Bartın'da maden faciasında yaralanan işçiler ile ailesini hastanede ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı ziyaret etti. Başkan Şentop ardından hastanede bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçilerle yakınlarını da ziyaret etti. Başkan Şentop, hastane yetkililerinden yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamasında, “Önceki Meclis Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım’ı ve koruma arkadaşımız Oğuzhan Bey’i ziyaret ettik. Daha önce de kazanın gerçekleştiği andan itibaren ben başta Bakü Büyükelçimiz olmak üzere arkadaşlarımızdan bilgi almıştım. 2 gündür de Tekirdağ’da programlarımız vardı. Dönüşte bizzat kendim de görmek istedim. Başhekimimiz Nurettin Hocamızdan da bilgi aldık. Benim gördüğüm tablo başlangıca göre çok daha iyi bir noktada. İyileşme yönünde hızla ilerliyor. Geçmiş olsun dileklerimi kendilerine ilettim. Allah şifa versin. Ayrıca burada Amasra’da maden faciasında yaralanan vatandaşlarımızın yakınlarıyla da görüştüm. Yaralılardan bir tanesini de ziyaret ettim. Bunlarla ilgili aldığımız bilgiler iyi yönde, olumlu, sevindirici gelişmeler var. Allah tez zamanda onlara da şifa versin diye dua ediyoruz. Gereken her şey burada. Dünyadaki en ileri imkanlar neyse onların aynısı burada kendilerine uygulanıyor” şeklinde konuştu.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir