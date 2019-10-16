16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM Başkanı Şentop, Belgrad dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, Fransa öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı kınanmasını da içeren önergenin kabul edilmemesi için Türkiye adına yaptıkları girişimileri anlattı.
TBMM Başkanı, HDP'li bir milletvekilinin Fransa önergesi lehinde oy kullanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi:
"MİLLETİN ORTAK MENFAATİ İÇİN MÜCADELE ETMESİ GEREKİR"
“HDP'li bir milletvekili Fransa'nın önerisine destek verdi. Türkiye'nin önerisinin de karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade edeyim. Türkiye içerisinde siyasi tartışmaları yapabiliriz. Ama Türkiye'nin dışında bu ülkenin milletvekili, milleti temsil eden milletvekillerinin bu milletin ortak menfaati için milletin ortak kararı için mücadele etmesi gerekir. Malumunuz Anayasa'ya göre milletvekilleri kendisini seçenleri değil milletin tamamını temsil ederler. Bu anlayış ve şuurla hareket etmeleri gerekir. Ben o arkadaşımızı burada kınıyorum”
TBMM Başkanı Şentop, terör örgütüne yakın bazı ajansların da Fransa önerisinin daha çok oy aldığı ve onun kabul edildiğini iddia ettiklerine dikkat çekerek, “Bu tamamen bir yalan haberdir. Fransa'nın önerisi bizim önerimizden daha fazla oy aldı ama bizim maksadımız fazla oy almak değil, Fransa'nın öncülük ettiği önerinin orada kabul edilmemesini sağlamaktı. Bunda başarılı olduk" değerlendirmesinde bulundu.
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