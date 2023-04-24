AA

Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Dimitriu'nin Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Dimitriu'nun Türkiye'ye yönelik yersiz ve hukuksuz ithamlarda bulunduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin, 1959 tarihli Kıbrıs Cumhuriyetini kuran Zürih ve Londra anlaşmalarındaki garantör ülke haklarını kullanarak soydaşlarını bir katliamdan korumak için Kıbrıs'a gittiğini söyledi.

Türkiye'nin adada barış ve güvenliği tesis ettiğini vurgulayan Şentop, "Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a yaptığı müdahaleyi Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline benzetmek, gerçeklerin çok ucuz bir şekilde çarpıtılmasıdır." diye konuştu.

Şentop, Barış Harekatı'nın uluslararası hukuka uygun, 1959 Zürih ve Londra anlaşmalarının Türkiye'ye vermiş olduğu garantörlük yetkisinin gereği olduğunu ifade etti. TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bugün birçok Kıbrıslı Rum da 1974 yılı öncesinde Türklerin maruz bırakıldığı katliam ve soykırımın yanlış olduğunu dile getirmektedir. Sonraki süreçte de hem Türkiye hem de Kıbrıs Türkü, adil bir çözüm için hazır olduğunu muhataplarına iletmiştir. Nitekim 2004 yılında BM gözetiminde yapılan referandumda görüldüğü üzere Kıbrıs Türkü çözümü onaylamış, Rum tarafı ise barış ve iki toplumun birlikte yaşama iradesini reddetmiştir. Bu arada AB'nin Kıbrıs Türküne olan taahhütlerini de yerine getirmediğini ifade etmek isterim. Bu iddiaların halen burada konuşuluyor olması, AB toplantılarının bu tür gerçeklikten uzak yaklaşımlarla esir alındığı ve AB'nin stratejik bakış açısını geliştirmesini engellediği yönündeki sözlerimin ispatı niteliğinde."

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