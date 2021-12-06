TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde görüşmeler devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu'nun, konuşması sırasında, "genel ahlak kurallarına aykırı" hareket ettiğini, bu durumun İçtüzük gereği kınama cezası gerektirdiğini söyledi.
Şentop ise birleşime ara vererek, grup başkanvekilleriyle görüşeceğini, daha sonra konuyu değerlendireceğini belirtti.
Mustafa Şentop, aranın ardından, Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile ilgili izahat yapmak üzere CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e söz verdi.
Özel, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmaya ilişkin çok sayıda iktidar partisi milletvekilinin, bir rahatsızlığı dile getirdiğini söyledi.
Görüşmelere verilen arada Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına ilişkin görüntüleri izlediklerini belirten Özel, "CHP olarak şunu ifade etmek isteriz; Genel Başkanın orada 'Sırtımıza bu yükü yüklediniz' söyleminde göstermiş olduğu vücut dilinin hiçbir gruba ve Meclise yönelik bir davranış olmadığı, doğrudan hepimizin kürsü konuşmalarında kullandığı vücut dilinden bağımsız olmadığını ifade ederiz." diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT
TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında kendisine yönelik olarak "Sayıştay raporlarının değiştirildiği"ne ilişkin iddiada bulunduğunu anımsattı.
Bu konunun izaha muhtaç olduğunun altını çizen Şentop, Sayıştay raporlarının, Meclise Sayıştay Başkanı'nın imzası ile geldiğini, Meclise gelen raporlarda herhangi bir değişme, iadenin de söz konusu olmadığını vurgulayarak "Sayıştay'ın kendi içinde raporlarının oluşmasıyla ilgili süreçler konusunda bir şey kastediliyorsa o TBMM'yi ya da Başkanlığı ilgilendiren bir husus değildir." dedi.
Şentop, Kılıçdaroğlu'nun, soru önergelerinin yanıtlanma oranları ile ilgili iddialarına da yanıt verdi. Mustafa Şentop, şunları söyledi:
"Şüphesiz, soru önergelerinin hepsinin cevaplanması arzu edilir ancak 27'nci dönemde, yine 30 Kasım itibarıyla soruların cevaplandırılma oranı yüzde 64,44'tür. 26'ncı dönemde yani farklı hükümet sisteminin olduğu dönemde yüzde 45,4. Yine, 24'üncü dönemde yani yeni hükümet sisteminin olmadığı dönemde yüzde 60,3. Dolayısıyla 27'nci dönem, yeni hükümet sisteminin olduğu dönem gerek 26 gerek 24'üncü döneme göre cevaplandırılma oranı bakımından daha yüksek.
Buna bir bilgi daha ilave etmek istiyorum. Daha önceki dönemde, 27'nci dönemden önce İçtüzükte soruların cevaplandırılma süresi otuz gün civarında idi, on beş gün cevaplandırılmadığı zaman tekit yazısı yazılıyordu, yazıdan sonra, ulaşmasından sonra on gün ilave süre veriliyordu; toplam otuz günlük süre. Bu 26'ncı ve 24'üncü dönemlerle ilgili verdiğim oranlar, otuz günlük süre içerisindeki oranlar. Dolayısıyla, burada 27'nci dönemde ise on beş güne indirildi bu süre, on beş günü aşanlar süresinde cevaplandırılmayan soru oluyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanına Anayasa'nın ve İçtüzüğün vermiş olduğu bir görev var; verilen soru önergelerini değerlendireceği bazı kriterler konulmuş. Meclis Başkanı bu kriterlere göre soru önergesini değerlendirmek zorunda. Ama Anayasa ve İçtüzük Meclis Başkanına soruların cevaplarıyla ilgili bir inceleme, değerlendirme görevi vermiyor, yetki vermiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!